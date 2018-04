Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, in curand, pe micile ecrane in cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta la Antena Stars. ”Ma simt pregatita 100% sa revin pe piața media și colaborarea pe care am inițiat-o acum mi se pare una oportuna. Vom incerca…

- Gabriela Cristea revine la TV. Iata unde! Gabriela Cristea a prezentat ani la rand emisiuni la Kanal D (“Draga mea prietena” si “Te vreau langa mine”), insa, odata ce a intrat in concediu pre si post natal, locul ei a fost ocupat de alta prezentatoare (in prezent este Bianca Dragusanu), iar contractul…

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, in curand, pe micile ecrane in cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta la Antena Stars. ”Ma simt pregatita 100% sa...

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, in curand, pe micile ecrane in cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta la Antena Stars. Citește și: Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a aflat ca se bate pentru audiența cu Gabriela Cristea ”Ma simt pregatita…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea! Vedeta se intoarce la tv, de data aceasta la o alta televiziune. Bianca Dragușanu este acum la carma emisiunii „Te vreau langa mine” de la Kanal D, astfel ca bruneta s-a reorientat. Soția lui Tavi Clonda a renunțat la Kanal D, in favoarea Antenei, așa cum preconiza…

- Dupa discuții interminabile cu patronii turci, Gabriela Cristea nu a avut de ales și a trebuit sa-i cedeze definitiv scaunul de prezentatoare a emisiunii „Te vreau langa mine“ Biancai Dragușanu. Aceasta o inlocuise inițial doar pe o perioada determinata, pana cand vedeta se intoarce din concediul de…

- CSM Bucuresti si-a aflat duminica seara adversara din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Aceasta va fi Metz, dupa ce echipa franceza a invins Thuringer cu 35-29 si a ocupat locul 2 in grupa principala 2. Mansa tur va avea loc in Capitala, in 7-8 aprilie, iar returul,…

- Emil Mitrache, Americanu’ din „ La Bloc”, așa cum il cunoaște toata lumea, a renunțat de ceva vreme la proiectele TV și se ocupa strict de familie, ba mai mult, s-a reorientat profesional și, printre altele, este și șofer de taxi. Emil Mitrache, in varsta de 51 de ani, care il interpreta pe Americanu’…