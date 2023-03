Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cutremur pe piața RCA – urilor s-a produs in urma cu cateva zile. Dupa ce acum aproximativ un an și jumatate cel mai mare jucator, City Insurance a dat faliment, aceeași soarta o are acum compania de asigurari Euroins Romania, care avea peste 2,7 milioane de polițe RCA incheiate in Romania.…

- „Vrem sa propunem reglementare Ministerului de Fnante, astfel incat tarifele practicate de asiguratori, nu tarifele de referinta, sa ramana in piata cele din 2022. Deci efectul pe urmatoarele sase luni pana cand dispare iesirii Euroins din piata se disperseaza la celelalte companii”, a afirmat Nicu…

- Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold.Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face…

- Pretul politelor RCA nu o sa creasca in urma falimentului Euroins pentru ca deja sunt luate masuri astfel incat tarifele practicate de catre asiguratori sa ramana in piata cele din 2022, a declarat, luni, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, la iesirea de la audierile din…

- Pretul politelor RCA nu o sa creasca in urma falimentului Euroins pentru ca deja sunt luate masuri astfel incat tarifele practicate de catre asiguratori sa ramana in piata cele din 2022, a declarat, luni, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, la iesirea de la audierile…

- Potrivit unor surse Libertatea , ASF a decis joi seara sa ridice autorizația companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolvența. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins, care ar avea 400 de milioane de euro lipsa fața de SCR, cerința de capital de solvabilitate. ASF nu a…

- USR solicita ca președintele ASF, Nicu Marcu, sa vina in fața Parlamentului sa dea explicații pentru majorarea prețurilor de referința la polițele RCA. Liderii PNL și PSD au refuzat sa faca acest lucru, susțin surse politice. In acest timp, se pregatește apariția pe piața a unui nou asigurator, care…

- Presedintele USR Catalin Drula solicita PSD si PNL sa nu il mai ascunda pe presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si sa il lase sa vina in Parlament pentru a explica romanilor de ce cresc politele RCA in 2023 cu pana la 40%, dupa majorarile substantiale de anul trecut. El a adaugat…