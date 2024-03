Stiri pe aceeasi tema

- Pagubiții RCA nu vor mai putea primi in avans de la asiguratori decat maxim 400 de euro pentru reparațiile in regie proprie a mașinilor avariate, potrivit unui amendament la legea RCA adoptat luni in Senat. „Ne intereseaza ca daunele sa fie reparate in service-uri autorizate, nu in spatele blocului,…

- „Daca ASF a facut propuneri de lege care sa duca asiguratul din bonus in malus, ceea ce va duce la scumpirea RCA cu minimum 30% pentru un numar mare de șoferi, noi așteptam masuri de echilibrare care sa vizeze asiguratorii. Aceștia trebuie sa fie sancționați punctual, pentru fiecare abatere in parte,…

- Șoferii din Romania au parte de vești noi! Dupa falimentul a doua mari copnai, City Insurance și Euroins, piața polițelor RCA din Romania a avut parte de o perioada extrem de grea inclusiv in 2023. De curand, lucrurile s-au mai stabilizat, astfel ca in anul 2024 se schimba regulile pentru repararea…

- Piața polițelor RCA din Romania a avut parte de o perioada extrem de grea inclusiv in 2023, prin falimentul a doua mari copnai, City Insurance și Euroins. Statul a intervenit, de fapt, cerand insolvența companiilor, ceea ce a dus la dezechilibre. Ulterior, lucrurile s-au mai stabilizat, iar in 2024…

- Autoritațile au pregatit o noua schimbare a legislației RCA, care, de aceasta data, vizeaza in primul rand creșterea siguranței in trafic, au aratat, pentru Economica,net, reprezentanți ai Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Este vorba de reglementarea așa numitelor plați "in regie proprie",…

- Posta Romana Broker de Asigurare (PRBA), inițiativa Poștei Romane in domeniul brokerajului de asigurari, a ajuns intr-o situație critica, anunțandu-și falimentul. Aceasta situație vine dupa ce, in primavara anului trecut, compania a intrat in procedura de insolvența, la cererea unei firme care a solicitat…

- Nicu Marcu, fost președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a beneficiat anul trecut de mai multe prime, iar valoarea totala a acestora este de 122.262 de lei (27.700 de euro). Bonusuri de performanța și vacanța au incasat și alți membri ai conducerii ASF.Marcu a deținut funcția intre…