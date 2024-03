RCA. Păgubiții vor primi maxim 400 de euro pentru reparații în regie proprie Pagubiții RCA nu vor mai putea primi in avans de la asiguratori decat maxim 400 de euro pentru reparațiile in regie proprie a mașinilor avariate, potrivit unui amendament la legea RCA adoptat luni in Senat. „Ne intereseaza ca daunele sa fie reparate in service-uri autorizate, nu in spatele blocului, și al doilea aspect este ca sumele platite de asiguratori pentru reparații sa fie fiscalizate"… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi majorate și de 7 ori pentru șoferii fara RCA la mașina. Cat se poate deconta direct pentru reparații in regie proprie Amenzile pentru șoferii care nu au RCA la mașina vor fi majorate. Noile sume sunt chiar de 7 ori mai mari. Prevederile sunt intr-un proiect adoptat luni de Senat. De asemenea, despagubirile…

- Schimbari majore la RCA Pagubiții nu vor mai putea primi in avans de la asiguratori decat maxim 400 de euro pentru reparațiile in regie proprie a mașinilor avariate, potrivit unui amendament la legea RCA adoptat luni in Senat. „Ne intereseaza ca daunele sa fie reparate in service-uri autorizate, nu…

- Pagubiții RCA nu vor mai putea primi in avans de la asiguratori decat maxim 400 de euro pentru reparațiile in regie proprie a mașinilor avariate, potrivit unui amendament la legea RCA adoptat luni in Senat. „Ne intereseaza ca daunele sa fie reparate in service-uri autorizate, nu in spatele blocului,…

- Congresul SUA a votat o lege de importanța capitala – interzicerea aplicației chinezești TikTok. Cu 352 de voturi pentru și doar 65 impotriva, legea care da lovitura de grație in America acestui nefast instrument de control asupra populației a fost adoptata și merge la Senat. Daca va trece și de acest…

- Autoritațile au pregatit o noua schimbare a legislației RCA, care, de aceasta data, vizeaza in primul rand creșterea siguranței in trafic, au aratat, pentru Economica,net, reprezentanți ai Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Este vorba de reglementarea așa numitelor plați "in regie proprie",…

- USR ii solicita sa prezinte public in ce masura au fost rezolvate cererile agricultorilor care au protestat in luna ianuarie si mai multe explicatii privind Casa de Comert Unirea, tranzitul cerealelor din Ucraina, cresterea preturilor la alimente, propunerea de eliminare a produselor marca proprie din…

- Elevii ar putea avea acces gratuit la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera sau film dar si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice in limita bugetelor aprobate. O propunere legislativa in acest sens a fost adoptata de Senat, ca prima camera sesizata si a…

- In 19 mai 2023 cursul euro atingea un maxim istoric de 4,9783 lei. De la sfarșitul anului trecut, se observa incercari repetate de depașire a acestui record, care sunt franate de temerea dealerilor bancari fața de posibile intervenții ale BNR, care are la indemana cea mai mare rezerva valutara din istoria…