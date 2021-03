Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele se intrec in poze și mesaje dupa vaccinarea anti-COVID-19. Bordea Catalin, Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, Maria Dragomiroiu sau Mihai Morar sunt doar cateva dintre persoanele publice care au dorit sa se lase surprinsi de camerele de fotografiat in timp ce le era administrat serul impotriva…

- Virgil Musta, medic infecționist la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a avertizat la emisiunea GANDUL LIVE, ca sistemul medical romanesc ar putea fi copleșit de al treilea val COVID și riscam sa ajungem precum Italia. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei: Mi-e…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite, cu ocazia Zilei Mondiale a Vietii Salbatice, ca abuzurile fata de animale, chinuirea si traficarea lor ii expun suplimentar pe oameni la diverse virusuri. „Astfel de practici cresc riscul aparitiei unei pandemii precum cea de Covid-19, care ne-a bulversat sanatatea…

- Dupa ce a ajuns cunoscut opiniei publice prin anuntul conform caruia va vaccina populatia de rand daca ii vor ramane doze de vaccin destinate personalului sanitar, Laurentiu Belusica, medic militar si managerul Spitalului Gaesti, „sare la gatul” secretarului de stat Raed Arafat.

- La Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19 a componentilor loturilor olimpice. Primii sportivi pe care echipa medicala a COSR i-a programat saptamana trecuta la vaccinare au fost inotatorii si saritorii in apa, iar…

- „Apa pentru mine‟, concurs de videoclipuri organizat de Apa Canal 2000 SA Pitesti. „Apa pentru mine‟ este numele concursului de videoclipuri pe care societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti il organizeaza, in cadrul Programului Educational Piky, pentru a marca Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita anual la…

- In fiecare an, in data de 27 ianuarie, se sarbatorește una din cele mai negre pagini din istoria omenirii. Astazi in lumea intreaga se readuce in conștiința publica o pagina scrisa cu sange in cel de-al Doilea Razboi Mondial. De Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului, celebra actrița Maia…

- Președintele Maia Sandu a transmit un mesaj de felicitare și recunoștința lucratorilor sistemului medical, in ajunul Anului Nou. Ea le-a mulțumit pentru efortul și sacrificiul depus in lupta anti-Covid. "Dragi medici, asistenți medicali, felceri, farmaciști, infirmieri și alt personal care stați la…