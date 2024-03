Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Comedie a anunțat marți, 26 martie 2024, stingerea din viața a unui regizor tehnic mult apreciat, la doar 37 de ani. Marina Malaia a murit, dupa lupta cu o boala necruțatoare. Pierderea este deplansa de mulți artiști, printre care și Maia Morgenstern. Ce informații se știu pana la acest moment.…

- Ziua Mondiala a Teatrului este celebrata la data de 27 martie, incepand din anul 1962, la inițiativa Institutului International de Teatru, in vederea constientizarii valorii teatrului in toate formele sale si promovarii activitatii comunitatilor de teatru in intreaga lume. Este sarbatorita anual pe…

- In data de 27 martie, va fi marcata Ziua Mondiala a Teatrului. Pentru unii slujitori ai Melpomenei, poate, va fi o zi mai deosebita. Pentru alții insa, cum este și cazul actorilor de la Teatrul Național "Satiricus Ion Luca Caragiale" din capitala, aceasta zi nu se va diferenția de altele, menționeaza…

- Ziua Mondiala a Teatrului - Costumul purtat de Aristide Demetriade in rolul Hamlet la premiera din 1912, cea mai recenta piesa restaurata la Muzeul TNBPovestea costumului purtat in 1912 de Aristide Demetriade in rolul Hamlet, cea mai recenta piesa restaurata la Muzeul TNB, va fi prezentata de actorul…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, miercuri, 27 martie 2024, de la orele 16:00, 17:00 și 18:00, Teatrul Național din Timișoara organizeaza la Sala 2, in Parcul Civic, tururile ghidate SALA 2, PUNCT! MAI DEPARTE, SALA 2023! Teatrul Național din Timișoara face parte organic, nu doar istoric, din…

- Teatrul de Papuși „Prichindel”: Programul evenimentelor din luna martie. Spectacol „Punguța cu doi bani” și Ziua Mondiala a Marionetiștilor și Papușarilor Teatrul de Papuși „Prichindel”: Programul evenimentelor din luna martie. Spectacol „Punguța cu doi bani” și Ziua Mondiala a Marionetiștilor și Papușarilor…

- Teatrul Municipal Baia Mare vine cu o luna martie bogata in spectacole. Astfel, spectacolul Povești din bucatarie implinește 6 ani, au in program doua premiere, de asemenea vor fi sarbatorite Ziua Mondiala a Teatrului de Papuși, in 21 martie, și Ziua Mondiala a Teatrului, in 27 martie. Mai jos programul…

- In data de 15 ianuarie, cu ocazia sarbatoririi zilei culturii in municipiul Zalau, Darius Prodan – inițiatorul proiectului „Curtea Artiștilor” anunța deschiderea galeriei de arta plastica contemporana din Zalau, „Moara cu Imagini”. Acest spațiu expozițional va face parte din Centrul Cultural „Moara…