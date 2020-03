Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat aproape 500.000 de persoane la nivel mondial și a ucis peste 22.000, arata cel mai recent bilanț publicat de worldometers.info. In aceasta lupta cu virusul, doua spitale au anunțat ca utilizeaza inovații bazate pe inteligența artificiala. Unul din cele doua spitale…

- In data de 26 februarie 2020 in intervalul 10-13 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”, in laboratorul de fizica, s-a desfașurat prezentarea publica a elevilor din cadrul “Sesiunii de comunicari științifice și referate ale elevilor și profesorilor-Fizica in viața cotidiana-ediția I”. Manifestarea…

- In prag de primavara, Promenada susține proiectul United Way Romania - „O mama singura are nevoie de ajutorul tau”, al carui scop este acela de a sprijini integrarea mamelor singure aflate in situații vulnerabile. Astfel, pana pe data de 31 martie, fiecare vizita in centrul comercial se poate transforma…

- Billie Eilish spune ca si-a indeplint scopul in viata odata cu interpretarea coloanei sonore a noului James Bond. Luna trecuta, artista a confirmat ca va intra in studioul de inregistrari, pentru a incepe munca la acest proiect, ceea ce o face sa fie cel mai tanar artist care interpreteaza una dintre…

- De ultima ora! Atac armat. Trei persoane au murit Trei barbați au murit in urma unui incident armat la o petrecere din orașul canadian Toronto, vineri seara. Potrivit sefului politiei, Mark Saunders, s-au semnalat focuri de arma intr-o complex de apartamente in jurul orei 22.30. Apartamentul in care…

- Potrivit sefului politiei, Mark Saunders, s-au semnalat focuri de arma intr-o complex de apartamente in jurul orei 22.30. Apartamentul in care s-a produs tragedia era inchiriat prin intermediul platformei Airbnb. “Trei oameni si-au pierdut viata si facem totul ca sa aflam exact cum s-a intamplat…

- IA, primul asistent virtual muzeal bazat pe inteligența artificiala din Romania, va prezenta cateva legende despre Brașov, unui grup de persoane private de libertate aflate in custodia Penitenciarului Codlea. Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, in colaborare cu Penitenciarul Codlea, organizeaza miercuri,…

- Vrei sa lansezi o afacere impreuna cu partenerul de viața? Vezi riscurile la care te expui / „O afacere de familie” – suna frumos, iar mulți dintre noi s-au gandit cel puțin o singura data la un astfel de proiect. Ei bine practica arata ca lucrurile nu sunt chiar atat de simple, atunci cand partenerii…