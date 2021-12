Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Antony J. Blinken, a transmis un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale, aniversarea Marii Uniri”, spune Blinken. „Intre Romania și Statele Unite exista…

- Statele Unite ale Americii au transmis un mesaj emoționant pentru Ziua Naționala a Romaniei. Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Antony J. Blinken a urat „La mulți ani” poporului roman. Antony J. Blinken a transmis romanilor un calduros „La mulți ani” de 1 decembrie . Secretarul Departamentului…

- Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Antony J. Blinken, a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, in care ureaza „La mulți ani poporului roman”. „Ne mandrim sa fim alaturi de Romania, in calitate de aliați NATO”, mai arata mesajul. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, felicita, in numele Statelor Unite ale Americii, poporul roman cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale, aniversarea Marii Uniri. Intre Romania si Statele Unite exista un parteneriat durabil, construit pe valori impartasite, interese comune si legaturi inter-personale…

- ”In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia Zilei Marii Uniri, aniversarea unificarii tarii dumneavoastra. Romania si Statele Unite au un parteneriat indelungat, construit pe baza valorilor impartasite, a intereselor comune si a conexiunilor puterenice intre oameni. Suntem…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken afirma, in mesajul de Ziua Nationala a Romaniei, ca Statele Unite sunt mandre sa fie alaturi de Romania ca aliati NATO, sa actioneze impreuna pentru a depasi amenintarile si provocarile de azi si de maine, atat in regiunea Marii Negre, cat si in alte zone,…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken afirma, în mesajul de Ziua Nationala a României, ca Statele Unite sunt mândre sa fie alaturi de România ca aliati NATO, sa actioneze împreuna pentru a depasi amenintarile si provocarile de azi si de mâine, atât în…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a afirmat in cadrul discuțiilor purtate la Washington cu secretarul pentru securitate interna al Statelor Unite, Alejandro Mayorkas, ca ridicarea vizelor pentru romanii care vor sa calatoreasca in SUA este o problema importanta, iar Mayorkas a subliniat ca, pentru…