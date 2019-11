Stiri pe aceeasi tema

- Averile celor mai bogati oameni din lume au scazut anul trecut pentru prima oara in ultimul deceniu, din cauza tulburarilor geopolitice si a instabilitatii pietelor de capital, potrivit unui raport realizat de banca elvetiala UBS si de firma de consultanta PwC, transmite Reuters, citat de News.ro.Astfel,…

- Economia mondiala ar putea fi stimulata cu pana la 100 de miliarde de dolari pe an in cazul in care angajatorii isi incurajeaza cu succes angajatii sa urmeze recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste exercitiile fizice, conform unei analize asupra impactului economic…

- Cinci producatori si distribuitori de medicamente ofera 22 de miliarde de dolari in numerar, precum si medicamente si servicii evaluate la 28 de miliarde de dolari pentru inchiderea investigatiilor in care industria farmaceutica este acuzata ca a provocat criza opioidelor in Statele Unite, au declarat…

- ''Consiliul de Securitate al ONU are un rol de jucat. Sauditii au fost atacati si ar fi potrivit ca acestia sa apeleze la Consiliu. Dar mai intai trebuie sa adunam informatiile disponibile'', a declarat responsabilul american sub rezerva anonimatului. El nu a explicat ce a vrut sa spuna prin…

- Exporturile Chinei au scazut in mod neasteptat in august, in timp ce importurile s-au redus la randul lor, pentru a patra luna consecutiv, evolutii care indica o continuare a slabiciunii celei de-a doua economii a lumii, subliniind necesitatea presanta a unor noi masuri de stimulare, pe fondul escaladarii…

- Preturile petrolului au scazut puternic marti, iar pe pe piata americana declinul a fost de peste 3%, din cauza datelor nefavorabile referitoare la industria prelucratoare din Statele Unite si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, care au influentat negativ increderea investitorilor, transmite…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara Acord va cauza pierderi de cel puțin 16 miliarde de dolari in exporturile acestei țari, spune o agenție ONU citata de Reuters, scrie Mediafax. Agenția ONU noteaza ca aceste costuri vor fi mult mai mari daca se iau in calcul și efectele indirecte ale…

- China se opune cu tarie deciziei Washingtonului de a aplica tarife suplimentare pentru produse din China in valoare de 550 de miliarde de dolari si a avertizat Statele Unite ca vor exista consecinte daca nu vor opri ”masurile gresite”, transmite Reuters, conform news.ro.Comentariile au fost…