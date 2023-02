Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele electrice vor reprezenta jumatate din vanzarile de mașini noi la nivel mondial pana in 2035, pe masura ce se accelereaza procesul de reducere neta la zero a emisiilor de carbon, potrivit Goldman Sachs Research. Vanzarile de vehicule electrice vor ajunge la aproximativ 73 de milioane de unitați…

- Mercedes este dispus sa investeasca miliarde de euro pentru a construi pana in 2030 aproximativ 10.000 statii rapide de incarcare a vehiculelor electrice in Europa, America de Nord si China.

- Un proiect cu finanțare naționala este implementat de Municipiul Ramnicu Valcea. 26 de autobuze electrice lungi și 13 microbuze vor asigura conexiunea rutiera dintre Municipiul Ramnicu Valcea și stațiunile invecintate. Proiectul prevede și 39 de stații de incarcare dintre care majoritatea vor fi cu…

- Fabrica Mercedes de la Sebes va construi motoare destinate vehiculelor electrice, din 2024. Planurile producatorului auto german Mercedes-Benz a prezentat miercuri un plan de peste 1 miliard de euro (1,06 miliarde de dolari) pentru a-și adapta rețeaua globala de producție pentru sistemele de propulsie…

- Un numar de 10.140 de vehicule electrice au fost inmatriculate in Romania, pe parcursul acestui an, iar modelul Dacia Spring se mentine in preferintele romanilor, reiese dintr-o analiza realizata de catre unul dintre cei mai importanti jucatori in domeniul mobilitatii electrice pe plan local. Conform…

- Constructorul german tocmai și-a deschis primul sau showroom cu mașini exclusiv electrice. Noul showroom ii aparține diviziei de vehicule electrice Mercedes EQ și este localizat in Japonia, in orașul Yokohama, aflat la sud de capitala Tokyo. Cladirea noului showroom de modele electrice se intinde pe…

- Anul trecut, Mercedes-Benz a dezvaluit lumii conceptul EQG, care anunța o viitoare versiune cu zero emisii a emblematicului model Clasa G. Viitorul model de serie va ajunge pe piața europeana in 2024 și va pastra identitatea vizuala celebra a modelului de teren produs fara intreruperi din 1979. Cu ocazia…

- Constructorul german este pe cale sa lanseze un abonament cu totul special, care va fi disponibil in Statele Unite. Acest abonament va fi valabil pentru modelele electrice ale constructorului german: EQE, EQE SUV, EQS și EQS SUV. In schimbul a 1200 de dolari, clienții acestor modele vor beneficia de…