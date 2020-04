Epidemia de coronavirus care afecteaza intreaga planeta este un eveniment epocal, care se intampla o data la multe generatii, iar procesul de invatare a lectiilor acestei pandemii se afla in plina derulare, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, luni, intr-un interviu pentru RFI. In opinia sa, in acest context, mentinerea cheltuielilor militare este in interesul tarilor aliate.



In prezent, la nivelul organizatiilor internationale este in desfasurare un proces de analiza si de internalizare a consecintelor acestei pandemii. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…