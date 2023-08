Meningită la copii! Sfatul medicilor La Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași a crescut numarul copiilor diagnosticați cu meningita virala, transmite dr. Florin Roșu, managerul acestei unitați spitalicești. Pentru evitarea complicațiilor, specialistul recomanda consultarea de urgența a medicului. ”Observam o crestere a numarului de cazuri de meningita virala in randul populatiei pediatrice. Pana in momentul de fata am ingrijit un numar de patru pacienti. Unul, in varsta de 6 ani, a necesitat ingrijire de specialitate in terapie intensive”, spune dr. Florin Roșu, citat de DCnews. Prof. univ. dr. Carmen Dorobaț atrage… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

