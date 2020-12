Stiri pe aceeasi tema

- ■ Curtea de Apel Bacau l-a privat de libertate pe tilharul de la Savinesti ■ el este un „student“ al Academiei Infractorilor ■ impreuna cu alti membri ai gruparii, ar fi participat la o „lovitura“ de 1,1 milioane de euro, in Franta ■ va fi extradat pina cel mai tirziu de Boboteaza ■ Tinarul din […]…

- Membrii gruparii infractionale au la activ jafuri la magazine de bijuterii din mari orase europene, parte din ei fiind prinsi. Unii, insa, reusesc sa scape de oamenii legii de cativa ani incoace.

- ■ femeia care a dat foc la praznicarul unei biserici a contestat pedeapsa de 4 ani si 8 luni de inchisoare ■ o decizie definitiva va da Curtea de Apel Bacau ■ inculpata este datoare preotului paroh cu o suma imensa - 300.000 de lei ■ la ancheta, autoarea a sustinut ca a dat foc […] Articolul Un nou…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, acuza legaturile dintre inalții funcționari ai statului roman și clanurile ”odioase” de interlopi din țara. Ea a dat in direct la Romania TV exemplul prefectului de Neamț, George Lazar, cu Clanul Țața supranumit și Academia Infractorilor (așa cum reiese…

- ■ unul din inspectorii generali adjuncti verifica modul in care se desfasoara activitatile de predare on-line ■ inspectorii de specialitate primesc si ei link-ul platformei electronice pe care dascalii predau ■ De la intrarea in scenariul on-line a tuturor scolilor din Romania, inspectoratele scolare…

- Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pentru cartile de istorie: Cum a devenit un german primar in Romania. FAZ noteaza ca in 2003, cand s-a mutat in Timisoara, Dominic Samuel Fritz nu stia o boaba romaneste. Acum este primarul orasului. Cum a reusit? "Ati scris istorie", le-a strigat primarul nou ales sustinatorilor…

- Rachetele Patriot ajunse saptamana trecuta in Romania ar putea deveni tinte ale Rusiei intr-un caz ipotetic in care s-ar lansa un atac asupra tarii noastre, scrie presa rusa, citand un expert in relatii internationale.

- Invatamantul in Romania e la fel de gratuit pe cat de sincere sunt promisiunile politicienilor in campania electorala. De cateva zile a inceput anul scolar si deja prin mai toate scolile se organizeaza sedintele cu parintii care, hai sa nu ne mai ascundem dupa deget, inseamna in principal prilej de…