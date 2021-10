Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea fotbalului la Tiraspol. Fanii echipei locale au asistat la un meci de gala, in care Sheriff a invins multipla campioana a Ucrainei, Shakhtar Donetsk. Oamenii adunați pe stadion au scandat cat i-au tinut coardele vocale si au trait la maxim fiecare minut al partidei.

- Iubita lui Ciprian Marica, Ioana Marcu, a avut o apariție de senzație la piscina. Partenera fostului fotbalist a purtat un costum de baie care i-a scos in evidenta atuurile fizice. Iata cat de norocos poate fi Ciprian Marica!Iubita lui Ciprian Marica, apariție de senzație la piscinaIoana Marcu, iubita…

- La Festivalul de Film de la Veneția, celebrul cuplu format din Jennifer Lopez și Benn Afleck, „Bennifer”, au facut senzație pe covorul roșu. Instagram Lopez si Affleck au fost logoditi si nunta urma sa aiba loc in 2003, insa relatia lor s-a incheiat inainte de asta. Au inceput sa se intalneasca din…

- Steliano Filip a divorțat de mama copilului sau, Bianca Marina, așa ca este pregatit sa ia viața de la capat. Jucatorul de la Dinamo a avut o apariție spectaculoasa pe strazile Capitalei, iar paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pas cu pas. Ei bine, celebrul…

- Loredana Groza a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe Facebook. Celebra artista in varsta de 51 de ani și-a aratat inca o data formele. Ipostaza in care s-a pozat a starnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare. Puțin dupa ora 10 dimineața, Loredana Groza a incarcat pe Facebook…

- Wentworth Miller, starul din serialul Prison Break, a marturisit intr-o postare pe Instagram ca a fost diagnosticat cu autism, cu un an in urma. Actorul in varsta de 49 de ani afirma ca vestea a fost un soc, dar nu neaparat o surpriza si ca, inainte ca medicii sa ii puna oficial diagnosticul, intuise…