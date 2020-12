Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul director general interimar al companiei CFR Calatori, Dan Costescu (FOTO), incearca sa profite de agitația politica din aceasta perioada ca sa faca o mutare surprinzatoare, adica o angajare cu dedicație, dar pe ușa din dos. Aranjamentul de la Brașov Practic, Dan Costescu și-a dat acordul…

- Rezultate partiale oficiale BEC ALEGERI PARLAMENTARE 2020. LIVE UPDATE: . Alegerile parlamentare 2020 s-au incheiat cu cea mai slaba prezenta din ultimele trei cicluri electorale. BEC a anuntat luni 7 decembrie primele rezultate oficiale partiale. In Parlament vor intra cinci partide, respectiv PSD,…

- PSD a ieșit pe locul întâi la alegerile parlamentare 2020 cu aproape 30%, urmat de PNL cu aproape 26% și apoi, la ceva distanța, de USR-PLUS. În țara, PSD a reușit sa ia fața celorlalte partide în mai bine de jumatate dintre județe, iar USR a reușit sa se impuna în Capitala,…

- Newsbv.ro va prezinta rezultate parțiale dupa centralizare a 442 de sectii de votare din 457, pentru Camera Deputaților, la nivelul județului Brașov. USR PLUS – 26,12%PSD – 20,85%PNL – 25,77%AUR – 7,85%UDMR – 4,96%PMP – 3,496%Pro Romania – 3,603%Erwin Albu (independent) – 1,145% Daca apreciezi acest…

- Newsbv.ro este in masura sa va prezinte rezultate parțiale dupa centralizare a 382 de sectii din 457, pentru Senat, la nivelul județului Brașov. Precizam ca diferențele la Camera Deputaților nu sunt foarte mari, dar mai dureaza pana le vom centraliza. USR PLUS – 25,904%PSD – 21,013%PNL – 26,90%AUR –…

- Printre candidații propuși de Pro Romania la Brașov pentru Camera Deputaților se numara și un ceferist. Este vorba despre directorul Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Calatori (SRTFC) Brașov, Ionel Dicu. Numai ca pe afișele electorale ale Pro Romania se menționeaza ca Ionel Dicu este directorul…

- In goana disperata dupa voturi, PMP-ul condus in acte de Eugen Tomac, dar in realitate de Traian Basescu, a propus o serie de candidați controversați pentru Senat și Camera Deputaților. O situație incredibila este la Dambovița unde candidatul PMP pentru unul dintre cele doua fotolii de senator este…