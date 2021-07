Stiri pe aceeasi tema

- Prin donatia din acest an, donatiile lui Buffett, miliardarul de 90 de ani supranumit Oracolul din Omaha, ating jumatate din averea sa. Buffett s-a angajat in 2006 sa renunte la toate actiunile Berkshire, prin donatii anuale catre Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood…

- Warren Buffett a anuntat, miercuri, ca va face o noua donatie de 4,1 miliarde de dolari, sub forma de actiuni Berkshire Hathaway, si ca demisioneaza din functia de administrator al Fundatiei Bill & Melinda Gates, relateaza CNBC.

- Magnatul financiar Warren Buffett a anunțat miercuri ca își da demisia din funcția de administrator al Fundației Bill și Melinda Gates, una dintre cele mai mari organizații de caritate din lume, relateaza Reuters și CNBC.„Timp de ani de zile am fost un administrator - chiar daca…

- O companie de investiții aparținand lui Bill Gates i-a transferat acțiuni de pe peste 1,8 miliarde de dolari Melindei Gates imediat dupa anunțul divorțului celor doi, scrie Bloomberg. Separarea cuplului de filantropi-miliardari este vazuta ca una dintre cele mai scumpe din lume, dupa divorțul…

- Cascade Investment, vehiculul de investiții al lui Bill Gates, a transferat acțiuni in valoare de 2,3 miliarde de dolari in ultimele zile catre Melinda French Gates, scrie Bloomberg . Situația vine dupa ce miliardarul american Bill Gates, care are o avere de peste 130 de miliarde de dolari, a anunțat…

- Presa internaționala scrie ca imediat dupa anunțul divorțului dintre Bill Gates și soția sa, Melinda, aceasta a primit acțiuni de peste 1,8 miliarde de dolari de la o companie de investiții care ii aparține lui Bill Gates. Separarea celor doi ar fi vazuta ca cea mai scumpa din lume. Doar ne aducem aminte…

- Dupa un mariaj de 27 de ani, miliardarul Bill Gates și soția sa, Melinda, au anunțat ca drumurile lor se despart. Urmeaza acum imparțirea unei averi de peste 124 de miliarde de dolari, dar potrivit Reuters, cei doi au ajuns la un acord. Nu sunt clare detaliile, dar cert este ca fundația celor doi, care…

- Fundatia Bill si Melinda Gates, una dintre cele mai puternice si influente in domeniul sanatatii publice mondiale, a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro) in acest domeniu in ultimii 20 de ani. Cuplul anunta intr-o cerere comuna de divort ca a ajuns la un acord asupra imparairii…