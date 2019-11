Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry au pornit in turneul regal in Africa de Sud. Ducesa va participa la turneu timp de 10 zile, alaturi de fiul ei, Archie Harrison. Meghan a purtat o rochie neagra cu printuri, care a scos in evidența faptul ca ducesa de Sussex nu a reușit sa revina la formele de dinainte…

- Meghan Markle inca lucreaza in secret cu un agent de la Hollywood, inainte de lansarea primei sale carți pentru copii. Ducesa de Sussex ar menține legatura cu agentul care a ajutat-o sa iși dezvolte cariera de actrița. Potrivit The Mirror, Meghan iși folosește echipa „in secret” deoarece aceasta mișcare…

- Meghan Markle se simte „descurajata” de standardele impuse de cumnata sa, Kate Middleton, mai ales ca cele doua ducese sunt comparate in continuu de presa britanica. Inca de cand Prințul Harry a anunțat public ca are o relație cu actrița americana Meghan Markle, oamenii au inceput sa o compare pe aceasta…

- In 2018, Meghan Markle se afla in topul fruntas al celor mai populare figuri regale din Marea Britanie. Anul acesta, insa, Ducesa de Sussex a fost propulsata mult mai jos in clasament. Kate Middleton este in topul celor mai populare figuri regale din Marea Britanie! I-a luat fata lui Meghan Markle Se…