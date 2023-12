Mega-operațiune DIICOT: O multinațională a furat nisip și pietriș de peste 160 milioane lei Mega-operațiune declanșata de DIICOT in urma cu doua luni impotriva unei grupari care a importat ilegal peste 1.500 de tone de gunoaie, despre care a spus ca ar fi materiale reciclabile sau ca ar fi vorba de camioane aflate in tranzit in Romania. Daca ani la randul a fost o banuiala, acum devine probatoriu de dosar penal faptul ca marii producatori de ciment din Romania și-au platit afacerile forțand legea sau chiar facand abstracție de ea. Și vorbim de o gramada de practici abuzive, de la exploatarea fara autorizație a resurselor minerale, inclusiv din albii de rau și pana la otravirea aerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de succes a DIICOT Caraș Severin și a polițiștilor de la ”Crima Organizata” – ieri, au reușit capturarea unui transport de droguri de mare risc care tocmai intrase in Romania. Anchetatorii au monitorizat activitatea a doi galațeni despre care aveau informații ca se ocupa cu vanzarea de…

- Mai multe TIR-uri incarcate cu deseuri amestecate, carora le fusese anterior refuzat accesul in Romania, au fost gasite langa Oradea, scrie News.ro. Acestea ar fi fost aduse ilegal in tara, fiind deschisa o ancheta pentru a se stabili in ce imprejurari. „In timpul operatiunii organizate de DIICOT duminica,…

- Mai multe TIR-uri incarcate cu deseuri amestecate, pentru care nu exista documentatie conforma si pentru care fusese anterior refuzat accesul in Romania, au fost gasite langa Oradea, anunta Garda Nationala de Mediu. Acestea ar fi fost aduse ilegal in tara, fiind deschisa o ancheta pentru a se stabili…

- Mai multe TIR-uri incarcate cu deseuri amestecate, pentru care nu exista documentatie conforma si pentru care fusese anterior refuzat accesul in Romania, au fost gasite langa Oradea, anunta Garda Nationala de Mediu. Acestea ar fi fost aduse ilegal in tara, fiind deschisa o ancheta pentru a se stabili…

- Garda Nationala de Mediu a dat amenzi in valoare de 100.000 de lei si a dispus interzicerea activitatii pentru trei societati comerciale, in dosarul introducerii fara drept in tara de deseuri provenite din spatiul intracomunitar. Sapte persoane, lideri ai gruparii si cei din esalonul doi, au fost retinuti…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune de proporții care vizeaza mafia gunoaielor aduse din vestul Europei pentru a fi neutralizate in Romania. Polițiști de la toate brigazile de combatere a crimei organizate din vestul țarii, impreuna cu luptatori din trupele speciale ale…

- Peste 4.000 de tone de deseuri au fost blocate sa intre in Romania in primele opt luni, doar in ultimele 24 de ore fiind oprite la frontiera trei transporturi totalizand aproximativ 50 de tone de deseuri care veneau din Germania, Danemarca si Grecia, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa…

- Avocatul Bogdan Cimbru, care il reprezinta pe afaceristul brașovean Calin Donca, a declarat miercuri la Antena 3 despre clientul sau anchetat de DIICOT ca „a deranjat” anumite persoane ale caror nume o sa fie precizate.„Oamenii de afaceri au acest handicap al prezentarii unui stil de viața care este…