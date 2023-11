Stiri pe aceeasi tema

- E fosta campioana a Moldovei la tenis, dar o intamplare nefericita i-a schimbat total soarta. Acum, la 65 de ani, locuiește intr-un vagon, la un capat de sat, in apropiere de Chișinau, iar pentru ca a acceptat sa fie garant la banca pentru o persoana necunoscuta, este nevoita sa intoarca, din pensie…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca Primaria Timisoara nu a relocat utilitati si nu a facut un schimb de terenuri din calea viitoarei centuri rutiere din sudul Timisoarei si ca nu a emis o autorizatie de constructie pentru ca un alt proiect mare de infrastructura feroviara, de aceasta…

- Organizatorii Codru Festival continua plantarea de copaci, iar de aceasta data operațiunea se muta la Iohanisfeld, comuna Otelec. Acțiunea are loc pe 4 și 5 noiembrie, fiind cea de a doua sesiune de plantare din acest an, dupa cea realizata la Recaș. Se dorește plantarea a 10.000 de copaci, care sa…

- Continue reading Un clujean a fost condamnat la trei luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a amenințat un sportiv cu drujba, in timp ce era filmat in mod agresiv taind copaci in padurea Hoia, aparent ilegal at Info real.

- Locuiești la curte și ți-ai dori sa iți umpli gradina sau livada de pomi fructiferi? Ei bine, atunci ar trebui sa știi exista anumiți copaci care se planteaza cel mai bine in sezonul de toamna. Iata, așadar, care sunt recomandarile pentru luna octombrie și cum sa ii pregatești pentru anotimpul rece.…

- Primaria Generala a Municipiului București este din nou in centrul unei controverse, dupa ce a emis un aviz de defrișare pentru 128 de arbori verzi din mai multe zone ale Sectorului 3. Motivul este legat de executarea unor lucrari la rețeaua de termoficare, insa nu toata lumea este de acord cu soluția…

- Ajax Amsterdam a tranșat in mare masura calificarea in grupele Europa League, dupa ce a invins in deplasare campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad, scor 4-1, in prima manșa a play-off-ului.

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei duce, de regula, o viața luxoasa dar discreta la Palatul Zarzuela, situat la marginea Madridului, insa se abate din cand in cand de la programul sau obișnuit pentru a participa la evenimente sau pentru a merge la schi.