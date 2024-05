Stiri pe aceeasi tema

- Generația de Aur a jucat pentru ultima data impreuna pe Arena Naționala in fața a 54.967 de spectatori, un record istoric al celui mai mare stadion din Romania. Hagi, Popescu sau Ilie Dumitrescu au dat sute de autografe, dar in centrul atenției, MVP-ul serii a fost nimeni altul decat antrenorul portughez,…

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a oferit un moment inedit la finalul meciului dintre „Generația de Aur” și Legendele Lumii, caștigat de „tricolori” cu 3-2 dupa ce au fost conduși cu 0-2. Tehnicianul „cainilor” s-a intreținut cu Jose Mourinho, antrenorul selecționatei lumii la meciul de sambata…

- Generația de Aur a Romaniei joaca sambata seara pe Arena Naționala din București meciul de adio, in fața a peste 50.000 de spectatori. Suporterii au pregatit un moment special in memoria lui Didi Prodan.

- Cel mai emoționant meci al weekend-ului va fi, fara indoiala, cel de retragere pentru Generația de Aur. Partida se va disputa pe Arena Naționala, sambata, de la ora 20.30 (Pro TV). Stadionul va fi arhiplin, in condițiile in care toate biletele s-au vandut de cateva saptamani.Potrivit adevarul.ro, echipa…

- Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, a fost printre invitații dineului organizat pentru membrii Generației de Aur și jucatorii Selecționatei Lumii. Și s-a remarcat in cadrul licitației. Omul de afaceri a venit alaturi de fiul lui Patrick. Cei doi au stat la masa cu Jose Mourinho și cu prietenul…

- Saudia Group, compania aeriana nationala din Arabia Saudita, a anuntat luni o comanda ferma pentru 105 avioane Airbus, pe care a descris-o drept cel mai important contract din istoria aviatiei din Arabia Saudita, transmite AFP, conform AGERPRES.

- Jose Mourinho, legendarul antrenor portughez, va fi pe Arena Naționala pe 25 mai, la meciul de adio al „Generației de Aur”. Jose Mourinho a acceptat sa fie antrenorul adversarilor Romaniei. Foștii internaționali „tricolori” vor da piept cu o echipa formata din foști mari fotbaliști, foști coechipieri…

- FCSB - Rapid a intrat direct in top 5 al asistențelor la meciurile jucate pe Arena Naționala in Liga 1. 45.143 au asistat la FCSB - Rapid, in etapa #5 din play-off. E primul meci ca numar de fani in acest sezon, al 5-lea in istoria Arenei Naționale și al 12-lea in care sunt peste 40.000 de suporteri…