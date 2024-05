Adio, mândria fotbalului românesc! A fost pentru ultima data cand i-am vazut pe jucatorii generației de aur jucand impreuna. Sambata, 25 mai, Generația de Aur a jucat ultimul meci demonstrativ, in fața a 55.000 de fani, pe Arena Naționala. Hagi și ai lui, conduși bineințeles de pe banca de ”tata” Puiu Iordanescu, au disputat o partida fara miza, dar […] The post Adio, mandria fotbalului romanesc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

