Joi, Donald Trump a primit o veste nu tocmai buna. Liderul republican a devenit primul președinte al SUA care a fost condamnat pentru o infracțiune. Jurații l-au gasit vinovat pentru toate cele 34 capete de acuzare. Fostul lider de la Casa Alba nu a fost incatușat, deoarece are dreptul la apel. Donald Trump a devenit […]