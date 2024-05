Ronald Reagan a descris America drept „orașul stralucitor”, deschis „oricui are voința și inima de a ajunge aici”. Dar “credința in capitalismul american, construit pe un guvern limitat care lasa loc libertații și inițiativei individuale, s-a prabușit”, scrie in Financial Times președintele Rockefeller International”, Ruchir Sharma. Majoritatea americanilor nu se așteapta sa le fie „mai […] The post Americanii nu mai cred in capitalismul american first appeared on Ziarul National .