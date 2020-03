Mega Image Copou: autorizaţia a fost eliberată de Primărie Termenul de executie a lucrarilor este de doi ani, dar, probabil, acestea vor finalizate mai repede. Potrivit autorizatiei, cladirea fostului cinematograf isi va schimba destinatia in spatiu comercial, vor fi desfiintate gradenele interioare, va fi realizata o supanta noua la etaj si vor fi facute diverse amenajari interioare. In acelasi timp, va fi realizata o rampa de acces pentru aprovizionare si vor fi restaurate placari ceramice existente la nivelul fatadelor. Amintim (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

