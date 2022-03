Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul rus Alisher Usmanov a fost sancționat luni de Uniunea Europeana. Doua zile mai tarziu, Forbes a aflat ca unul dintre bunurile sale prețioase - iahtul Dilbar, lung de 156 de metri și evaluat la aproape 600 de milioane de dolari - a fost confiscat de autoritațile germane in orașul nordic Hamburg.

- Oleg Tinkov a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, dupa ce a inceput sa vanda bere și galuște, apoi a trecut la tranzacții digitale. Dupa o vreme a venit invazia din Ucraina… Averea lui Oleg Tinkov se masura in urma cu o luna in miliarde, 5 mai exact, insa de marți și-a pierdut statutul…

- Guvernul nu poate garanta ca reducerea cu 50% a accizelor va duce automat la scaderea cu un leu a prețului pe litrul de carburant, mai ales ca prețul internațional al țițeiului crește din cauza conflictului din Donbas, considera economiștii consultați de Libertatea. Aceștia sunt de acord ca este nevoie…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

- Autoritatile franceze au interceptat sambata dimineata, in Canalul Manecii, o nava comerciala suspectata ca transporta produse ale mediilor de afaceri ruse vizate de noile sanctiuni financiare impuse de Uniunea Europeana, de Marea Britanie si de SUA ca reactie la invazia din Ucraina. Nava comerciala…

- Un accident feroviar ce s-a produs in Germania luni s-a soldat cu cel puțin un mort și cateva zeci de persoane ranite. Cel putin un om a murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune, luni dupa-amiaza, in apropiere de Munchen in Germania, informeaza…

- Pandemia de COVID-19 nu se da batuta nici dupa aproape doi ani. Vestea proasta este ca omenirea se confrunta acum și cu alte boli. Cunoscuta gripa aviara pare ca s-a transformat și ea și acum se transmite inclusiv in randul mamiferelor. Virusul se transmite la mamifere Autoritațile din Germania au raportat…

- Presa internaționala urmarește tranziția politica de la Berlin, punand reflectoarele pe succesorul Angelei Merkel. „Olaf Scholz, un cancelar care transmite incredere”, titreaza Le Monde. Cotidianul francez reamintește ca, deși prea puțin indragit chiar in propria familie politica, acest pragmatic a…