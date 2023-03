Spre deosebire de ceilalti inculpați care s-au exprimat in sensul aplicarii prescriptiei, cu gandul de a scapa de dosar, la termenul de marți Calin Tatomir a avut o reacție ingenua:„Eu sunt nevinovat! Nu vreau prescripție. Eu vreau continuarea procesului penal!”, a spus fostul director Microsoft Romania. Cum avocatul ales al lui Calin Tatomir lipsea, acesta fiind substituit de un at coleg, judecatorul i-a explicat cum stau lucrurile. Judecator: Vreau sa va spun ca avem o cerere de sesizare a CJUE. Am putea avea un eveniment in jurisprudența, așa ca vreau sa va gandiți bine. Sunteți jurist? Calin…