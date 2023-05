Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a criticat rețeaua Twitter dupa ce mai multe postari i-au fost blocate. Acesta a publicat azi, pe 1 mai, un mesaj pe Telegram in care a criticat rețeaua sociala Twitter deținuta de Elon Musk, dupa ce i-au fost blocate postari in care scria de dispariția Ucrainei. Totodata, mesajul transmis de acesta include atacuri la adresa Ucrainei și Occidentului. Ce a scris Dmitri Medvedev pe Telegram: „Twitter a cedat sub controlul Departamentului de Stat și al hoholilor (termen peiorativ folosit de ruși la adresa ucrainenilor. A facut același lucru pe care l-a facut…