- Daca v-ați intrebat vreodata ce se intampla cu noi dupa moarte, Emily Dexter spune ca poate oferi raspunsul pe care il cautați. Mediumul in varsta de 31 de ani a declarat ca vorbește in mod regulat cu morții și ca aceștia ii explica unde se duc spiritele lor dupa ce trec in neființa, scrie jpost.com."Cand…

- O noua poluare s-a produs vineri dimineața, in zona Pata Rat, fiind vizibila in zona unde compania Supercom are sediul.Fumul negru se vede de la mare distanța, fiind cel mai probabil arse cauciucuri și alte obiecte puternic poluante. Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu și Poliția Locala…

- Directorul executiv al asociației pentru protecția jucatorilor de tenis, organizație fondata de Novak Djokovic, a sarit in aparaarea Simonei Halep in scandalulde dopaj. Fostul lider mondial așteapta verdictul dupa ce a fost audiata la tribunalul Sport Resolutions. ”Sunt de acord ca este o rușine” Simona…

- Catalin Botezatu, in varsta de 56 de ani, a facut dezvaluiri neașteptate despre viața sa personala. Celebrul designer a fost invitat la podcastul Ilincai Vandici, unde a decis sa vorbeasca despre cateva aspecte ale vieții sale mai puțin știute de catre fanii sai.Fostul jurat de la „Bravo, ai stil!”…

- Lumea muzicii internaționale e in doliu! Una dintre cele mai cunoscute cantarețe de opera, Milka Stojanovic, s-a stins din viața in Belgrad, la varsta de 86 de ani. Trista veste a fost confirmata de portalul Nova.rs de la Teatrul Național din Belgrad.

- Intr-o lume din ce in ce mai limitata de emisiile de carbon, eficienta energetica a cladirilor si comportamentul responsabil al oamenilor reflectat in modul in care isi aleg echipamentele si masinile sunt o au devenit o necesitate in zilele noastre. Uniunea Europeana si cele 27 de state membre ale sale…

- Tatal copilului Andreei Mantea face noi dezvaluiri din viața sa personala. Cristi Mitrea a vorbit in emisiunea „Star la Mare Fitza” despre ultimele evenimente din viața sa. Cristian Mitrea a devenit cunoscut publicului in urma relației amoroase pe care a avut-o cu vedeta de televiziune Andreea Mantea.…

- „Au trecut 3 luni de atunci. Am stat cu mine, mi-am revizuit valorile, mi-am conștientizat profund lipsa de scop. Eu de doi ani nu m-am mai regasit in ceea ce faceam. Nu știam cum sa ma opresc”, a spus Ana Morodan. Ana Morodan a dezvaluit ca viața de infulencer a dus-o la dependența de Xanax și anxietate.„E…