Stiri pe aceeasi tema

- Un supercomputer al NASA a realizat o simulare a unui zbor catre o gaura neagra supermasiva. Simularea urmarește o camera pe masura ce se apropie, orbiteaza pentru scurt timp și apoi traverseaza orizontul evenimentelor - punctul fara intoarcere - al unei gauri negre masive, la fel ca cea din centrul…

- Adevarul este ca imaginea pe care o avem despre gaurile negre, o spun chiar specialiștii de la Agenția Spațiala Americana, este una mai degraba influențata de Hollywood și seriale SF de televiziune, decat de explicațiile științifice. Poate de asta, inclusiv NASA a simțit nevoia sa ofere explicații pe…

- O echipa de cercetatori de la Agenția Spațiala Europeana (ESA) a facut o descoperire uluitoare: o gaura neagra colosala in galaxia noastra, Calea Lactee, cu o masa de 33 de ori mai mare decat a Soarelui. Aceasta gaura neagra, numita Gaia BH3, se afla in constelația Aquila și este una dintre cele mai…

- O gaura neagra, de 33 de ori mai mare decat Soarele, a fost descoperita langa Pamant. Cercetatorii au facut descoperirea in mod intamplator. Gaura neagra este cea mai mare din Calea Lactee, informeaza Mediafax.

- O echipa de cercetatori de la Agenția Spațiala Europeana (ESA) a facut o descoperire uluitoare: o gaura neagra colosala in galaxia noastra, Calea Lactee, cu o masa de 33 de ori mai mare decat a Soarelui. Aceasta gaura neagra, numita Gaia BH3, se afla in constelația Aquila și este una dintre cele mai…

- Cetatea ridicata pe vremea imparatesei Maria Tereza a fost construita dupa planurile generalului Ferdinand Philipp Harsch, in stil Vauban-Tenaille. Va trece in proprietatea municipalitații Arad și va intra in circuitul publicul. Acum este obiectiv militar

- O galaxie alimentata de gaura neagra cu cea mai rapida crestere inregistrata vreodata este cel mai stralucitor obiect cosmic din Universul cunoscut, a constatat un studiu la care au colaborat mai multe echipe de cercetatori, informeaza Xinhua. O echipa condusa de oameni de stiinta de la Universitatea…

- Gaura neagra supermasiva din centrul Caii Lactee se rotește atat de repede incat deformeaza spațiu-timpul care o inconjoara intr-o forma care poate semana cu o minge de fotbal, potrivit unui nou studiu realizat cu ajutorul datelor furnizate de Chandra X-ray Observatory al NASA și de Karl G. Jansky Very…