Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca nu se recomanda ca persoanele care sufera de boli cronice sa tina post, intrucat starea de sanatate se poate agrava, potrivit news.roMedicul Florin Rosu atrage atentia asupra riscului pentru pacientii cu boli cronice care tin post, el dand ca exemplu efectele asupra bolnavilor de diabet.”Un pacient diabetic are voie sa consume in medie 180 de grame de carbohidrati pe zi. In perioada postului aceasta cantitate se dubleaza sau chiar tripleaza, lucru care se reflecta in valorile crescute ale glicemiei. Lipsa proteinei…