- „Imi amintesc ca m-am trezit in terapie intensiva”, spune el pentru beldefnews. „Acolo am fost ingrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de ingrijire medie. Am reușit treptat sa ma mișc și sa merg din nou. Astazi pot deja sa merg cu bicicleta. Indoirea…

- Catalin Denciu, medicul-erou care a intrat in flacari pentru a salva pacientii din incendiul de la Piatra Neamt , a fost externat din spitalul militar Regina Astrid din Bruxelles , iar recuperarea sa va continua la Spitalul Universitar Saint-Luc, unde Catalin Denciu a lucrat un an ca anestezist, transmite…

- Catalin Denciu, medicul care a suferit arsuri grave dupa ce a incercat sa salveze pacientii in timpul incendiului de la sectia ATI a spitalului din Piatra Neamt, este internat in continuare la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia si a vorbit pentru presa belgiana despre ultimele luni din viata…

- 10 persoane au murit in urma incendiului care a izbucnit, pe 14 noiembrie, la salonul ATI al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Toți pacienții internați acolo erau infectați cu COVID-19. In momentul producerii incendiului, cele doua saloane ale secției de Terapie intensiva se aflau 16 pacienți. Mobilizarea…

- Șapte pacienți bolnavi de coronavirus au murit, sambata, intr-un incendiu care a avut loc la o unitate de terapie intensiva din Egipt, relateaza CTV News.Polițialocala a declarat ca incendiul a izbucnit la un spital privat din Obour, undistrict periferic din zona orașului Cairo.Incendiul aranit cel…

- Noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Catalin Denciu, medicul erou de la Piatra-Neamț! Doctorii din Belgia care s-au ocupat de medicul roman spun cand va ieși din spital! Catalin Denciu și-a riscat viața pentru a-i salva pe pacienții aflați in incendiu, pe secția de Terapie Intensiva a spitalului!

- Vesti bune de la Bruxelles. Catalin Denciu, medicul erou ranit in urma tragediei de la Piatra Neamț, a fost detubat și este in stare stabila. Ministrul Sanatații spune ca acesta a suferit o serie de intervenții chirurgicale de reconstrucție. Medicul a fost transferat cu o aeronava a Fortelor Aeriene…

- A doua zi dupa tragedia de la Piatra Neamt, medicul a fost transferat la Spitalul Militar „Regina Astrid" din capitala Belgiei cu arsuri pe 75- din suprafata corpului. In acest moment, medicii belgieni au reusit sa-i refaca piciorul drept, dar Catalin Denciu mai are nevoie de multe interventii chirurgicale…