- Medicul care a fost prins in flagrant, in urma cu doua zile, luand mita pentru a efectua o operatie la un spital de stat, chirurgul cardiovascular Sorin Balos, a fost plasat in arest la domiciliu prin decizia magistratilor Tribunalului Brasov, potrivit Agerpres. "(...) respinge propunerea formulata…

- Sorin Blejnar a fost eliberat condiționat din inchisoare. Fostul șef ANAF, in perioada Guvernului condus de Emil Boc, executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru fapte de corupție. Tribunalul Ilfov a admis vineri contestația depusa de Blejnar, impotriva sentinței Judecatoriei Sectorului 4 din 26…

- Un barbat de 51 de ani a fost depistat la volan sub influenta bauturilor alcoolice de doua ori in aceeasi noapte, acesta facand acum obiectul a doua dosare penale, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. “La data de 6 octombrie, in jurul orei 20,40, politistii Serviciului Rutier…

- O tanara de 22 de ani, din județul Suceava, care trebuia sa fie in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Olanda, a postat pe Facebook fotografii cu ea la mare, in timp ce poliția o cauta acasa pentru a verifica daca respecta masura impusa. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii s-au dus la…

