- Intr-o era marcata de avansul tehnologic rapid, discuțiile despre viitorul banilor prind tot mai multa amploare. Odata cu digitalizarea profunda și ascensiunea monedelor virtuale, intrebarea devine tot mai presanta: ne dispar banii? O digitalizare profunda sau o trecere completa la folosirea monedelor…

- Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, republicanul Mike Johnson, a propus miercuri un pachet legislativ de ajutor extern in valoare de aproximativ 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, ca raspuns la presiunile exercitate in urma unui atac al Iranului asupra Israelului, conform…

- In Romania, Sistemul Garantie-Returnare (SGR), cunoscut sub numele de ReturoSGR, a fost lansat cu mari speranțe și promisiuni, dar a devenit rapid o povara pentru consumatori și producatorii locali. Cu o rata de returnare sub 1%, sistemul a fost marcat de probleme majore inca din primele luni de funcționare,…

- Roșia Montana, statul roman a caștigat! Ce facem mai departe, ne spune jurnalistul Constantin Rudnițchi , la Dialogurile Puterii. Deocamdata, motivația este in negociere intre parți. A contat faptul ca statul roman s-a considerat ca a acționat totuși cu buna credința in aceasta poveste. Exista și povestea…

- Directorul unei societați de stat de drumuri și poduri din Barlad a intrat in atenția DNA dupa ce ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri. Banii primiți de la omul de afaceri ar fi fost ținuți in frigider. Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de…

- Operatorul de reciclare Green Group (Buzau) a realizat un succes remarcabil in economia circulara, reușind sa recupereze 34 kg de aur, 350 kg de argint și 15 kg de paladiu din peste un milion de telefoane mobile reciclate. Reusita subliniaza importanța reciclarii responsabile și potențialul enorm de…

- Un polițist de la trupele speciale a fost prins in timp ce lua mita. In urma flagrantului, agentul motiva fapta, spunand ca are nevoie de bani pentru mama lui bolnava de cancer. Polițistul facea parte din structurile de intervenție și acțiuni speciale din Dolj. Acesta a ajuns in atenția autoritaților,…