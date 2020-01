Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca Mircea Beuran a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca, dupa ce cercetarea efectuata de conducerea unitații arata femeia a ars din cauza unei erori umane a echipei operatorii.

- Medicul Mircea Beuran, demis din calitatea de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, anunta Ministerul Sanatatii in urma anchetei in cazul femeii arse in timpul operatiei la Spitalul Floreasca. Beuran este acuzat ca a incalcat o treime din obligatiile asumate prin contractul de administrare a sectiei.…

- Ministerul Sanatații a decis, luni, sa il demita pe medicul Mircea Beuran din funcția de șef al Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca. Decizia vine ca urmare a anchetei efectuata de conducerea Spitalului Clinic de Urgența București in cazul femeii care a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale…

- Ministerul Sanatații anunța ca Mircea Beuran a fost demis din funcția de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III. In urma anchetei in cazul femeii arse in timpul operatiei la Spitalul Floreasca și decedata ulterior, Beuran este acuzat ca a incalcat o treime din obligatiile asumate prin contractul de…

- Ministerul Sanatatii a primit raportul cercetarii administrative efectuate de conducerea Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, ca urmare a tragicului eveniment din data de 22.12.2019, cand o pacienta a suferit arsuri pe 30% din suprafata corporala si care pe 29.12.2019 a si decedat. In urma analizei…

- Ministerul Sanatații anunța ca Mircea Beuran a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca, dupa ce cercetarea efectuata de conducerea unitații arata femeia a ars din cauza unei erori umane a echipei operatorii. Medicii, asistentele și spitalul au primit amenzi de 30.000 lei,…

- Spitalul Floreasca a primit o amenda administrativa de 200.000 de lei in urma controalelor de la minister aflate in desfasurare in urma decesului pacientei ce a suferit arsuri grave in timpul unei interventii...

- Ministerul Sanatații face noi precizari in cazul pacientei care a fost arsa in timpul unei operații la Spitalul Floreasca, Victor Costache afirmand ca este „surprinzatoare atitudinea unor chirurgi implicați in acest incident, care refuza sa coopereze cu echipele de control”. El precizeaza ca a dispus…