Medicii veterinari privați, trimiși să controleze gospodăriile populației Medicii veterinari privați vor fi instituiți cu atribuții de control in gospodariile oamenilor, masura fiind necesara pentru a ține sub control pesta porcina africana, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența. Totodata, pe motiv ca activitatea instituției este prea complexa, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va angaja un al patrulea vicepreședinte, […] The post Medicii veterinari privați, trimiși sa controleze gospodariile populației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

