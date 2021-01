Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca vineri, 15 ianuarie, va incepe programarea pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare impotriva Covid-19. Este inclusa populația la risc, reprezentata de: a) Adulți cu varsta peste 65 de ani; b) Persoanele…

- Responsabilitatea de a le explica localnicilor din comunitațile mici, izolate, din comunele sarace, imbatranite ce este vaccinul anti-COVID și de ce trebuie administrat, revine medicilor de familie și ai bisericii și mai puțin pe autoritațile centrale sau pe capacitatea fiecaruia de a cauta informații…

- Dupa inceperea campaniei de vaccinare anti-Covid-19, cei care se imunizeaza primesc o adeverinta. Aceasta adeverinta de vaccinare nu ii scapa pe romani de restrictii deoarece, in prezent, documentul nu poate produce efecte juridice. Totuși, antreprenorii iși pun mari speranțe in vaccinul care ar putea…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, susține ca ar fi nevoie de aproape 60-70% din populație sa fie vaccinata pentru a putea ridica restricțiile luate de catre autoritați. „Avand o imunizare colectiva la circa 60-70% circulația virusului scade foarte mult și atunci putem…

- Care sunt cei mai contagioși pacienți COVID-19: Pot transmite boala timp de 2 luni-STUDIU Persoanele cu imunitate slabita care au contractat coronavirusul, de exemplu, cei care sufera de cancer, pot fi contagioase o perioada de doua luni, spun cercetatorii americani intr-o scrisoare deschisa publicata…

- Cați romani trebuie vaccinați pentru a opri pandemia de COVID-19. Ce spune Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare Doctorul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat duminica la Digi24 ca 60-70% din populația adulta a țarii,…

- Dupa discuțiile pe care le-au avut pana acum cu pacienții medicii de familie au concluzionat ca 20-30% din populație este pregatita sa se vaccineze impotriva COVID. Sunt foarte mulți insa care vin la cabinete sa puna intrebari, pentru a ști daca informațiile pe care le au sunt ingrijorari reale sau...…

- Ziarul Unirea 86 de romani cu Covid-19 au DECEDAT in ultimele 24 de ore. 916 persoane, in stare grava la ATI 86 de romani cu Covid-19 au DECEDAT in ultimele 24 de ore și 916 persoane se afla in stare grava la ATI. In intervalul 01.11.2020 (10:00) – 02.11.2020 (10:00) au fost raportate 86 decese (48…