Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a reusit sa mentina functional pentru o perioada record de doua luni un rinichi de porc modificat genetic transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala si a anuntat ca a pus capat acestui experiment, conform

- Copilul de trei ani, care a ajuns la spital dupa ce mama lui l-a aruncat pe greamul hotelului, urmeaza sa fie deconectat de la aparate. Medicii au dezvaluit ca micuțul a intrat in moarte cerebrala, iar tatal lui, Alexandru, este devastat de durere.

- Un rinichi de porc modificat genetic continua sa functioneze la peste o luna de la momentul la care a fost transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala, un record si o etapa esentiala in incercarea de a gasi o solutie pentru deficitul cronic din domeniul donarii de organe.

- Un rinichi de porc modificat genetic continua sa functioneze la peste o luna de la momentul la care a fost transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala, un record si o etapa esentiala in incercarea de a gasi o solutie pentru deficitul cronic din domeniul donarii de organe, a anuntat miercuri…

- Transplant renal cu succes pentru un botoșanean la Spitalul “Parhon” din Iași, de la un donator aflat in moarte cerebrala Medicii de la Spitalul “Dr.C.I.Parhon” din Iasi au efectuat doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflata in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe.…

- Medicii de la Spitalul “Dr.C.I.Parhon” din Iași au realizat cu succes doua transplanturi renale, schimband viața a doi barbați din județele Vrancea și Bacau. Aceste intervenții au fost posibile datorita acordului de donare de organe oferit de familia unei persoane aflate in moarte cerebrala. Conform…

- Medicii de la Spitalul ‘Dr.C.I.Parhon’ din Iasi au facut doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Dr.C.I.Parhon’, conf.univ.dr Ionut Nistor, a declarat, astazi, ca beneficiarii sunt doi…

- ULTIMA ORA… Aseara tarziu, medicii care se ingrijeau de micuța accidentata, in urma cu cateva zile, in suburbia Gura Bustei, au fost nevoiți sa o declare in moarte cerebrala. De asemenea, cadrele medicale au discutat cu parinții și aceștia și-au dat acordul pentru prelevarea de organe. Altfel spus,…