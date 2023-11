La Spitalul Județean de Urgența Zalau, o grupare de medici, sub conducerea fostei șefe a Serviciului Anatomo-Patologic, a fost implicata in furtul de fonduri destinate testelor Papanicolau. Pe parcursul a trei ani, cei patru medici de la o clinica privata transportau sacoșele cu probele recoltate la spitalul de stat, pentru procesare. Deși pacientele ar fi avut dreptul la gratuitate pentru aceste teste, ele plateau 130 de lei pentru fiecare prelevare, suma distribuita intre cei patru medici și doctorița anatomo-patolog, fosta șefa a Spitalului Județean de Urgența. In aceasta perioada, spitalul…