- Un oficial din domeniul sanatatii din statul New York a declarat pentru BBC ca ar putea exista sute sau chiar mii de cazuri de poliomielita nediagnosticate. Aceasta vine dupa ce luna trecuta s-a anuntat ca un barbat nevaccinat a fost paralizat de virus in Rockland County, New York. Cazul sau a fost…

