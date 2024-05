Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a afirmat ca, in prezent, actualul card de sanatate este depasit din punct de vedere tehnologic. „In perioada urmatoare sa fie integrat si in cadrul aplicatiei unice a statului roman cea la care lucram inca de acum o luna, pentru care am alocat…

- Valabilitatea adeverintei inlocuitoare a cardului national de asigurari de sanatate pana la emiterea cardului duplicat a fost prelungita, printr-un ordin al presedintelui CNAS, informeaza un comunicat de presa transmis, miercuri, de institutie. Astfel, conform ordinului, adeverinta inlocuitoare a cardului…

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, contractul pentru realizarea aplicatiei urmand sa fie semnat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, potrivit Agerpres. Prezent…