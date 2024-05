UPDATE. Accident cu victime la iesirea din Tulcea catre Agighiol. Implicate un microbuz si o masina de teren (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi in cartierul Maraști din Cluj-Napoca, fiind implicate trei autoturisme. Din primele informații, se pare ca in urma impactului, o autoutilitara a fost proiectata in peretele unei sali de jocuri de pe strada Fabricii. Vom reveni cu mai multe detalii in curand!

- Un accident de circulație s-a produs miercuri, 10 aprilie, in Gilau, pe DN1- E60.Conform ISU Cluj, un autocamion a intrat intr-un autoturism condus de un barbat. La fața locului sunt mai multe echipaje de intervenție.Vom reveni cu amanunte...

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in Sarata. Șoferul unei mașini de la o firma de securitate a pierdut controlul autovehicului și a ajuns intr-un șanț. Un alt accident s-a produs in Caianu Mic. O mașina a rupt o poarta și a ajuns intr-o curte. Un…

- UPDATE: Șoferul in varsta de 33 de ani a decedat la spitalul din Barlad, in ciuda eforturilor facute de cadrele medicale, care au incercat din rasputeri sa il salveze. Inspectoratul de Poliție a facut o serie de precizari in acest caz: „La data de 4 aprilie 2024, ora 9:36, Poliția Municipiului Barlad…

- Pompierii militari au intervenit astazi la un accident rutier produs in localitatea Șieu Magheruș, fiind implicate doua autoturisme. Una dintre mașini a ajuns cu roțile-n sus, intr-un șanț. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in localitatea Șieu Magheruș.…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier produs in Livezile, in care au fost implicate doua autoturisme. Șoferul unei autoutilitare, in varsta de aproximativ 45 de ani, a ramas blocat in mașina. Pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina…

Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 19E, in Bihor. Șoferul unui autoturism a intrat in stop cardio respirator, dupa ce mașina pe...