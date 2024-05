Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Lazarescu, iubita lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia din 2 Mai, a trecut pe la medicul estetician. Deși partenerul ei se afla dupa gratii, tanara nu pierde deloc timpul! Rebecca Lazarescu și-a marit bustul și buzele. Cum arata acum? Iubita lui Vlad Pascu s-a tunat Rebecca Lazarescu,…

- Care este poezia scrisa de Mihai Eminescu cu o ora inainte sa moara? Poetului i s-au descoperit versurile scrise in carnetul din buzunarul halatului sau, dupa moarte. Poezia a fost publicata de Ilie Ighel Deleanu in revista „Fantana Blanduziei”, in numarul din 23 iulie 1889, insa aceasta nu avea un…

- Astrologia și horoscoapele sunt menite sa ghideze toate semnele zodiacale spre calea corecta catre viitorul lor și dragostea adevarata, așadar, exista persoane care cauta tot mai multe informații pentru compatibilitați intre zodii. Daca ești una dintre acele persoane ai nimerit unde trebuie. Iata așadar…

- Tragedie in lumea artiștilor. Dupa ce in ultima vreme s-au stins o mulțime de stele, am mai pierdut o personalitate mare a lumii. A fost o adevarata figura a artei, dar a plecat dintre noi cand nimeni nu se aștepta. A murit un mare artist Este doliu in lumea internaționala a artiștilor, dupa ce s-a…

- Theo Rose a facut primele declarații publice privind scenele sensibile pe care a trebuit sa le joace cu actorul Denis Hanganu in producția Clanul de la Pro TV. Iubita lui Anghel Damian a dezvaluit cum s-a simțit cand a trebuit sa se sarute sau sa joace secvențe de amor cu colegul sau in fața camerelor.…

- Timpul trece și ne schimba, indiferent de cine suntem. La fel s-a intamplat și in cazul celebritații din imagine, care a trecut de 50 de ani. In anii ’90, era una dintre cele mai iubite artiste la nivel internațional. Melodiile ei faceau furori pe vremea aceea și i-au adus un succes formidabil. Cine…

- Vestea ca Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, s-a stins din viața, azi, la varsta de 84 de ani, l-a indurerat și pe celebrul dansator Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Cornel Pasat ne-a vorbit despre puternica personalitate a Mioarei Roman, pe…

- Doua turiste din Grecia, Maria și Olivia, au ales sa-și petreaca vacanța in Romania. Femeile au vizitat mai multe locații din Brașov și București și au fost cu adevarat impresionate de ce au vazut. Intreaga experiența au impartașit-o cu internauții pe YouTube. Ce le-a impresionat pe 2 turiste din Grecia…