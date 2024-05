Stiri pe aceeasi tema

- Angajații unei gradini zoologice din China au vopsit doi cațeluși in alb și negru, i-au bagat intr-un țarc și au spus apoi ca sunt caini-panda. Așa scria și pe biletele de intrare, pentru care vizitatorii au platit 3 dolari. Curioșii s-au imbulzit, au filmat animalele și au distribuit clipurile pe rețelele…

- Ministrul chinez al apararii, Dong Jun, a lansat un apel la mai multa „incredere” intre Beijing si Washington in cursul unei discutii cu omologul sau american, Loyd Austin, prima la acest nivel dupa un an si jumatate, in pofida unor unor tensiuni inca foarte puternice, scrie AFP. China si Statele Unite…

- Roxy Danckwerts este responsabila la Centrul de salvare a animalelor salbatice din Zimbabwe. In 2015, președintele Xi Jinping a vizitat Zimbabwe, iar Roxy i-a prezentat acestuia diversele animale din centru. In discuția cu președintele Xi, Roxy a fost impresionata de faptul ca acesta este foarte preocupat…

- Un autobuz de pasageri s-a ciocnit marti de peretele unui tunel in provincia Shanxi din nordul Chinei, provocand moartea a 14 persoane si ranirea altor 37, a anuntat miercuri presa de stat chineza, citata de Reuters, scrie news.ro. Potrivit autoritatilor locale, accidentul a avut loc la ora 14:37…

- China a declarat marti ca SUA nu au niciun fel de legitimitate pentru a interveni in Marea Chinei de Sud, dupa ce Washingtonul s-a angajat sa sprijine Filipinele in cazul unui conflict cu Beijingul in aceasta vasta zona maritima disputata.

- O gradina zoologica din Coreea de Sud a organizat duminica o petrecere de adio pentru Fu Bao, primul panda urias nascut in aceasta tara, inainte de intoarcerea indragitului animal in China, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Autoritatile din capitala Coreei de Sud au lansat un proiect pilot pentru a testa roboti in miniatura drept instrumente pedagogice in gradinite, avand drept scop pregatirea generatiei urmatoare pentru un viitor high-tech, a anuntat guvernul de la Seul. Robotul „Alpha Mini” are o inaltime de 24,5 centimetri,…

- Urșii panda gestanți din Chengdu, China primesc un tratament special, inclusiv hrana suplimentara și ingrijire non-stop, iar un panda inteligent a profitat de acest avantaj. La un centru de cercetare pentru panda din China, ingrijitorii gradinii zoologice spun ca un panda, Ai Hin, și-a simulat sarcina…