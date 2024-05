Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Timișoara a acordat, joi, ștrandul Termal celor de la societatea Horticultura, care aparține primariei. Transferul se face sub forma delegarii gestiunii prin atribuire directa a activitaților necesare intreținerii și exploatarii, fara organizarea unei licitații in vederea gasirii unei…

- Roxana Iliescu, aleasa consilier local in 2020 pe lista Pro Romania, a fost una dintre puținele voci ale opoziției in Consiliul Local Timișoara. Invitata la PRESSALERT LIVE, consiliera, de meserie avocat, a marturisit ca tabara primarului Dominic Fritz i-a propus sa se alature echipei pentru urmatoarele…

- Roxana Iliescu, consiliera locala PRO Romania la Timișoara, atrage atenția ca, in primele cinci luni de cand a preluat activitatea de administrare a cimitirelor din Calea Șagului și de pe Rusu Șirianu, societatea Horticultura a ieșit pe pierdere. Reprezentanții societații nu neaga acest lucru, dar dau…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 19-28 martie, indica faptul ca romanii sunt preocupați in primul rand de propriile venituri, in timp ce subiecte precum apararea, educația și starea drumurilor se afla pe locuri codașe. Intrebați care sunt principalele probleme care ar trebui…

- Candidatul PNL Neamț pentru Primaria orașului Bicaz, Iulian Matasa și-a marit echipa cu consilierul local USR, Adrian Sapunaru și omul de afaceri Viorel Ursu, din Bicaz, Liderul liberalilor nemțeni a apreciat ca acest lucru va aduce plus valoare proiectelor pe care Iulian Matasa le are in vedere și…

- Consilierul local Cosmin Asandei s-a alaturat echipei liberale condusa de primarul municipiului Piatra-Neamt, Andrei Carabelea. Cosmin Asandei si-a exprimat increderea ca alaturi de colegii din Partidul National Liberal va duce la bun sfarsit proiectele aflate in derulare dar vor fi implementate si…

- Consilierul local Roxana Iliescu (Pro Romania) critica administrația locala pentru eșecul proiectului de reabilitare a turnului de apa din zona Iosefin. „Turnul de Apa din Timișoara – sau expresia incompetenței USR de a duce la bun sfarșit un proiect important pentru timișoreni, valabila in atat de…

- Cristian Popescu Piedone anunța ca a solicitat oficial ca Palatul Parlamentului sa plateasca o parte din banii obținuți din activitați comerciale și chirii catre bugetul local:"Daca nimeni nu este mai presus de lege, atunci… PARLAMENTUL ROMANIEI TREBUIE SA PLATEASCA O PARTE DIN VENITURILE PROVENITE…