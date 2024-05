Stiri pe aceeasi tema

- La capatul unui meci epic, intins pe durata a 103 minute, Real Madrid a invins-o pe Bayern Munchen in retur cu 2-1 și o va intalni pe Borussia Dortmund in finala UCL. Nu toata lumea raspunde insa identic la intrebarea daca, revenind spectaculos de la 0-1, formația blanca chiar a meritat victoria de…

- Miercuri va avea loc penultimul meci din sezonul 2023-2024 al Champions League, Real Madrid și Bayern Munchen urmand sa se dueleze pe „Santiago Bernabeu” pentru un loc in marea finala. Cele doua echipe au terminat la egalitate in turul de pe Allianz Arena, scor 2-2, iar adversara Borussiei Dortmund…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Daniel Grigore. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o noua prestație impecabila, de data aceasta pe „Parc des Princes”, scor 1-0 (2-0 la general). Astazi, „galbenii” iși vor…

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Eduard Apostol. Vom aborda cele mai tari subiecte ale zilei: Borussia Dortmund pleaca cu avantaj minim in returul semifinalei de la Paris. Nemții l-au anihilat pe Mbappe și s-au impus la limita, scor 1-0,…

- Borussia Dortmund este aproape de finala Champions League, dupa 1-0 cu PSG. Daca obține un rezultat favorabil in returul de pe 7 mai, de la Paris, nemții vor fi din nou in ultimul act al Ligii, dupa 11 ani. Aflata pe locul 5 in Bundesliga, Borussia impresioneaza in Champions League. A eliminat-o pe…

- Dupa Bayern Munchen. – Real Madrid 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League, a fost avanlașa de meme-uri pe internet. Returul, Real Madrid - Bayern Munchen, e programat pe 8 mai.Cealalta semifinala e Borussia Dortmund - PSG (1 și 7 mai). Cei doi granzi ai Europei s-au anihilat reciproc in partida…

- „Sferturile" UEFA Champions League au debutat marți, 9 aprilie, cu jocurile: Arsenal Londra – Bayern Munchen 2-2 și Real Madrid – Manchester City 3-3 (FOTO). Miercuri, 10 aprilie, de la ora 22:00, vor avea loc partidele: Atletico Madrid – Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain – FC Barcelona. Returul…