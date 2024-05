Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 600,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat, cu o maturitate reziduala la 72 de luni, la un randament mediu de 6,61% pe an, informeaza Agerpres.

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 580 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat, cu o maturitate reziduala la 84 de luni, la un randament mediu de 6,58% pe an, potrivit Agerpres.

- Ministerul Finantelor a imprumutat in prima zi a lunii aprilie suma de 1,93 mld. lei de la banci, prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 6,01% si 6,37% pe an. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni tip benchmark scadenta in aprilie 2024 si au imprumutat…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat luni peste 1,939 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni - una de obligatiuni de stat si una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, peste 1,939 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni, una de obligatiuni de stat si una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). MF a atras 1,022 miliarde de lei printr-o emisiune de…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi, 14 martie, de la banci 1,7 miliarde lei prin doua licitatii cu titluri de stat. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de certificate de trezorerie scadenta in 2025 si au imprumutat de la banci suma de 968 milioane de lei, peste valoarea programata…

- Ministerul Finantelor deschide saptamana cu doua licitații de titluri de stat Ministerul Finantelor deschide saptamana cu doua licitații de titluri de stat si imprumuta 1 miliard de lei de la banci, la dobanzi de 6,13%, respectiv 6,54% pe an, anunța Mediafax.Ministerul Finantelor a imprumutat…

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni 443,2 mil. lei de la banci, prin titluri de stat de tipul obligatiuni de stat benchmark, cu o valoare programata de 500 mil. lei, scadente in mai 2027, cu o dobanda de 6,22% pe an.