Ceaunul gastronomic, la Moravița Ceaunul gastronomic, la Moravița. Sambata, 25 mai, pe terenul de sport din centrul administrativ al comunei timișene Moravița, de la frontiera de stat cu Serbia, se va desfașura ediția 2024 a competiției de arta culinara Ceaunul gastronomic. Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

