- Fostul presedinte Donald Trump a lansat sambata o linie de incaltaminte sport, la o zi dupa ce el si companiile sale au fost obligati de un judecator sa plateasca aproape 355 de milioane de dolari in procesul sau civil de frauda din New York, relateaza CNN, potrivit hotnews.ro .

- Un numar de 16 locomotive electrice noi, care vor circula cu o viteza de pana la 200 km/h, vor intra in dotarea CFR Calatori. Trenurile vor circula pe rutele Dej-Constanța și Timișoara-Cluj-Iași. Statul a batut palma cu francezii de la Alstom. In 2026, parcul CFR se va innoi cu 16 locomotive noi. Costa…

- Mai multe grupuri de tineri au blocat vineri cu corturi una din principalele artere ale capitalei Belgrad si accesul in Ministerul Administratiei Publice, intr-un nou protest al opozitiei sarbe, care acuza fraude in favoarea partidului presedintelui Aleksandar Vucic la alegerile legislative din 17 decembrie.…

- Cateva mii de persoane s-au adunat luni in fața cladirii comisiei electorale centrale din Belgrad pentru a protesta impotriva alegerilor de la inceputul acestei luni, despre care monitorii internaționali le considerau nedrepte, potrivit Reuters. Mii de sarbi au ieșit luni pe strazile capitalei, Belgrad,…

- Documentația pentru realizarea autostrazii care va lega Timișoara de Serbia, pe la Moravița, va fi gata in aceasta primavara, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Tot in domeniul infrastructurii rutiere, drumul expres care va lega Arad de Oradea va avea documentația gata in ianuarie, a…

- Rusia a acuzat luni Occidentul ca incearca „sa destabilizeze” situatia in Serbia, unde manifestanti care contesta rezultatele recentelor alegeri legislative au atacat duminica primaria din Belgrad.

- Pentru a avea speranțe la aderare pana in 2030, Republica Moldova va trebui sa se decupleze in anii viitori de Ucraina și cred ca oricum la asta se va ajunge, dupa ce vor incepe evaluarile individuale ale statelor candidate. Chiar și decuplata de Ucraina, aderarea Republicii Moldova la UE pana la sfarșitul…

- Opoziția sirba a facut apel la locuitorii din Belgrad sa protesteze in aceasta seara, pe fondul acuzațiilor de nereguli la alegerile parlamentare și locale de duminica. Coaliția de opoziție "Serbia impotriva violenței" a sperat la un succes in alegerile pentru consiliul municipal din Belgrad. Acum exista…