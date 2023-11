Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Armatei romane, trimis la Cairo sa aduca in țara 41 de cetațeni romani fugiți din Fașia Gaza, s-a defectat. O defecțiune tehnica a ținut nava la sol. Avionul MApN, un Hercules, urma sa aduca in țara mai mulți romani fugiți din Fașia Gaza. Din primele informații, se pare ca zborul de intoarcere…

- Un avion Spartan a plecat spre Cairo pentru a-i aduce in țara pe cei 41 de romani, care au plecat joi seara din Fașia Gaza. (sursa:digi24). Avionul militar a decolat in aceasta dimineața de la Baza 90, din Otopeni. Este vorba despre un avion de transport Spartan, care se indreapta catre Cairo. In jurul…

- Potrivit MAE, Oficiul de Reprezentare al Romaniei la Ramallah ramane in contact permanent cu cetatenii romani si membrii de familie care au solicitat evacuarea din Fasia Gaza.In cursul zilei de vineri, o a treia echipa consulara mobila din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE s-a…

- In continuarea informațiilor referitoare la demersurile de evacuare din Fașia Gaza a cetațenilor romani și a membrilor de familie, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, la acest moment, potrivit informațiilor din teren, punctul de frontiera Rafah a ramas inchis pentru

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța joi ca, potrivit informațiilor din teren, punctul de trecere a frontierei Rafah a fost redeschis, fiind reluat tranzitul pentru persoanele blocate in Fașia Gaza. Joi vor continua procedurile de evacuare pentru cetațenii statelor care primisera, pentru data…

- MINISTRUL DE EXTERNE, LUMINIȚA ODOBESCU, DESPRE ROMANII CARE AU REVENIT MIERCURI, 8 NOIEMBRIE, IN ȚARA Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a vorbit miercuri seara despre romanii care au fost evacuați din Fașia Gaza și au revenit in țara.Ministrul de Externe, alaturi de premierul Marcel Ciolacu,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, potrivit informatiilor primite din teren, azi a fost deschis punctul de frontiera de la Rafah, dintre Fasia Gaza si Republica Egipteana, pentru a permite doar accesul camioanelor ce transporta ajutoare umanitare. MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice…