- Gruparea islamista Hamas a afirmat marti, 9 aprilie, ca propunerile Israelului privind incheierea unui armistițiu in razboiul din Fașia Gaza nu indeplinesc niciuna din cererile factiunilor palestiniene, dar a precizat ca acestea vor fi examinate "cu intransigenta" si li se va comunica mediatorilor raspunsul,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, luni, in urma eforturilor Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 11 cetateni romani si membri de familie ai acestora au fost evacuati din Fasia Gaza…

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza, potrivit jurnalul.ro. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba.…

- Intr-o nota trimisa miercuri prefectilor, ministrul cere 'o prezenta intarita a fortelor de securitate la orele de sosire si de plecare a credinciosilor cu ocazia adunarilor si slujbelor', cu accent pe 'locurile si edificiile cele mai sensibile si emblematice'.El a mai cerut sa se acorde o atentie speciala…

- Armata israeliana a propus luni un plan de „evacuare” a civililor din Fașia Gaza, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca o invazie terestra a orașului Rafah, situat in sudul teritoriului palestinian, este necesara pentru „victoria totala”. Guvernele straine și organizațiile umanitare și-au…

- „Nu am vazut inca nicio dovada de planificare serioasa pentru o astfel de operațiune, iar desfașurarea unei astfel de operațiuni acum, fara planificare și fara gandire, intr-o zona in care sunt adapostiți un milion de oameni, ar fi un dezastru”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant adjunct al…

- Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au ucis mai multi combatanti islamisti Hamas in Fasia Gaza, printre care unii in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei palestiniene, a anuntat duminica dimineata armata israeliana.